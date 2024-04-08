"Активное градостроительное развитие новой Москвы предусматривает формирование максимально гуманной и привлекательной городской среды. Экологическому обустройству новых округов уделяется большое внимание: в ближайшие десять лет планируется обустроить свыше полусотни парковых и рекреационных зон", — отметил Жидкин.

По его словам, сейчас прирабатываются беспрецедентные по своим масштабам планы создания парков.

"Всего до конца 2035 года в новых округах может появиться около 11,5 тысяч гектар экотерриторий — в таких объемах парки не создаются ни в одном мегаполисе мира", — подчеркнул Жидкин.

Он уточнил, что речь идет как о природных зеленых зонах, так и о тематических парках развлечений и отдыха.

"Мы рассчитываем, что объем частных инвестиций в такие проекты в ближайшие годы значительно вырастет и новая Москва может стать крупным центром экотуризма, причем не только в масштабах России, но и для туристов других стран", — добавил Жидкин.

Ранее он сообщал, что с момента вхождения в состав столицы в новой Москве создано свыше 30 парков общей площадью 320 гектаров, что сопоставимо с площадью 450 футбольных полей.