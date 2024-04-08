"Мы ждем, что формальная процедура передачи закончится до конца апреля этого года. Но проектировщики, инженеры и экологи уже приступают к формированию плана восстановления маяка Анива. Они уже посетили этот уникальный объект, осмотрели и оценили его состояние. В группу также вошли местные историки и краеведы и даже отобрали экспонаты для будущего музея, который разместится в одном из помещений маяка", — рассказал собеседник агентства.

Передать маяк Анива в собственность Сахалинской области распорядился президент РФ Владимир Путин, поддержав соответствующее предложение губернатора региона Валерия Лимаренко.

Как сообщала в феврале 2024 года пресс-служба областного правительства, отремонтировать маяк Анива планируют до конца текущего года. По ее данным, глава региона отметил важность "сохранить аутентичность маяка и привести его в первоначальный архитектурный вид со всем уважением к истории".

Маяк Анива — один из самых труднодоступных маяков России. Построен в 1939 году на одноименном мысе острова Сахалин. Он стал самым сложным техническим сооружением на всем острове и одним из интереснейших достижений мировой практики маячного строительства того времени. На отдельно стоящей 10-метровой скале возвели башню высотой 31 м — девять этажей, на которых находились технические и жилые помещения, рассчитанные на 12 человек.

Дальность действия маяка равнялась почти 33 км. В послевоенное время он был модернизирован, здесь провели систему водяного отопления, сделали надстройку. Сооружение обслуживалось персоналом до 1990 года, а затем было переведено на автоматический режим. В 2006 году эксплуатация маяка прекращена, он фактически был заброшен.