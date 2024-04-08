Сегодня в 10:16 Аэропорт Красноярска в 2023 г. увеличил чистую прибыль в 1,5 раза, выручку на четверть

КРАСНОЯРСК. 8 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — ООО "Аэропорт Емельяново" (управляет аэропортом Красноярска, входит в красноярский холдинг "ЭРА Групп") в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза, до 847,6 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка предприятия выросла на 23,2% и составила 5 млрд рублей. Компания, в частности, связывает рост выручки с открытием новых направлений (Пекин, Харбин, Улан-Батор, Махачкала, Бохтар), а также со значительным ростом пассажиропотока по традиционным туристическим направлениям (Пхукет и Анталия).

Поделиться