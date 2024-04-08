Выручка предприятия выросла на 23,2% и составила 5 млрд рублей. Компания, в частности, связывает рост выручки с открытием новых направлений (Пекин, Харбин, Улан-Батор, Махачкала, Бохтар), а также со значительным ростом пассажиропотока по традиционным туристическим направлениям (Пхукет и Анталия).