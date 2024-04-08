Показатель OIBDA составил 4,1 млрд рублей, увеличившись по отношению к 2022 году в 3,8 раза.

В числе факторов увеличения финрезультатов CHG — рост внутреннего туризма, расширение целевой аудитории и спектра туристических сервисов, гибкая политика продаж, внедрение и контроль единых стандартов качества оказываемых услуг.

Номерной фонд CGH составил 10 тыс. единиц, показатель вырос год к году более чем в 2 раза.

В портфель CHG входят 37 отелей категорий от 3* (городские отели) до 5* (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 22 городах РФ.

По словам президента CHG Александра Биба, в 2024 году компания планирует дальнейшее развитие гостиничной сети "с усилением присутствия в сегментах управления, аренды и франчайзинга, в том числе для объектов с небольшим номерным фондом".