"Звонок в оперативные службы поступил сегодня в 12:56 местного времени (03:56 мск) по спутниковому телефону от зарегистрированной туристической группы из 7 человек. Руководитель группы сообщил об отравлении 4 человек, один из туристов не в состоянии передвигаться самостоятельно. Со слов заявителя, больные находятся в палатках", — говорится в сообщении.

Туристы начали свой маршрут в поселке Палана (поселок располагается на берегу Охотского моря, северная часть Камчатского полуострова — ИФ), в настоящее время они находятся в 78 км на юго-восток от данного населенного пункта, сообщает СМЦ.

Спасатели и медик прибыли в аэропорт поселка Оссора Карагинского района (северо-восток Камчатки — ИФ), решается вопрос об эвакуации туристов.