"Выставка одной картины "Кант. Калининград — Кенигсберг" в честь 300-летия философа откроется 17 апреля. Увидеть произведение можно в составе постоянной экспозиции "Калининград-Кенигсберг: мост над временем", — говорится в сообщении.

Портрет датируется 1768 годом. Его автор — немецкий художник Иоганн Готлиб Беккер. С ним ассоциируют несколько изображений Иммануила Канта. Самое известное находится в Национальном музее Шиллера в Марбахе-на-Неккаре (Германия).

В Калининграде представят идентичный портрет, который попал в коллекцию Пермской государственной художественной галереи в 1950-е годы из частных рук без обозначения автора. Исследователи-искусствоведы, историки и философы считают, что портрет написан именно Беккером.

Увидеть выставку одной картины можно будет до 15 сентября. В ее рамках также планируются лекции и специальные экскурсии.

Как сообщалось, праздничные и научные мероприятия в честь 300-летия Канта пройдут в Калининграде с 22 по 24 апреля 2024 года.

Кант родился в Кенигсберге (сейчас Калининград) в 1724 году, окончил Кенигсбергский университет и проработал там около 40 лет. В 1794 году Кант был избран иностранным почетным членом Петербургской академии наук. В период, когда Кенигсберг в ходе Семилетней войны с января 1758 по август 1762 года входил в состав Российской империи, Кант являлся гражданином России.

Философ умер 12 февраля 1804 года и был захоронен с внешней стороны северного нефа Кафедрального собора. Несмотря на то, что в годы второй Мировой войны собор был серьезно разрушен, могила Канта не пострадала и в настоящее время является одним из главных исторических мест Калининграда.