"При поддержке инвесторов совместно с правительством РФ и при участии региона новую жизнь приобрел уникальный памятник нашей истории, одна из знаковых архитектурных доминант Ростова", — написал Евраев в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил, что инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей.

По его словам, "Гостиный двор" стал первым введенным в эксплуатацию объектом в рамках проекта "Ростов Великий — духовный центр России". Его задачей является сохранение богатого исторического наследия города, увеличение туристического потока.

"Здесь создано 110 рабочих мест. В городе появилось востребованное пространство не только для разнопланового отдыха, но и для творческого и культурного развития. Здесь будут регулярно проходить выставки и конференции", — отметил губернатор.

Евраев также сообщил, что в новом комплексе уже разработан календарный план мероприятий различной направленности. В частности, в апреле пройдет выставка Московского музея современного искусства, где будут представлены работы Зураба Церетели "Диалог во времени".