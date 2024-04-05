"Авиакомпания "РусЛайн" информирует о том, что 5 апреля вынужденно корректирует расписание полетов, вызванное техническими причинами. В связи с этим несколько рейсов из ряда городов задержаны или перенесены", — говорится в сообщении компании.

Так, были задержаны 7R-298 Казань — Ханты-Мансийск, 7R-691 Казань — Нарьян-Мар, 7R-869 Нарьян-Мар — Сыктывкар, 7R-594 Нарьян-Мар — Архангельск, 7R-298 Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург, R-593 Архангельск — Нарьян-Мар, 7R-869 Сыктывкар — Екатеринбург.

Время задержки составило от 40 минут до 7,5 часов.

Вылеты еще трех рейсов перенесены на 6 апреля: 7R-242 Нарьян-Мар — Санкт-Петербург, 7R-258 Нарьян-Мар — Уфа, 7R-257 Уфа — Нарьян-Мар.

Отмечается, что авиакомпания предоставляет горячее питание во время ожидания вылета рейсов в аэропорту, при необходимости предоставляется размещение в гостиницу.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200.