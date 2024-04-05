"Музей Великого моста мы откроем к 12 июня", — уточнил он.

Новый музей в течение нескольких лет создавался в полностью отреставрированном особняке на берегу Волхова. Здание является памятником архитектуры XIX века.

Экспонаты музея подводные археологи с 2005 года добывали на дне реки рядом с особняком. Водолазы обнаружили тысячи предметов церковной утвари и быта, украшений, монет и других раритетов XII-XVII веков.

Эти предметы старины будут экспонироваться в нескольких залах музея. В других его помещениях разместятся лаборатории. Сюда будут поступать все новые находки водолазов.

Великий мост был грандиозным гидрологическим сооружением древних славян. Документальных свидетельств о его точном местонахождении не сохранилось. В XVII веке мост был разрушен.