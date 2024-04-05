"23 февраля и 8 марта турпоток в Санкт-Петербурге был на 30% выше, чем в другие праздничные дни и выходные февраля и марта. В это время в Москве, наоборот, наблюдался отток людей: в городе туристов было на 32% меньше, чем в будни, и на 7% меньше, чем в оставшиеся выходные", — говорится в сообщении.

Аналитики пришли к выводу, что, когда речь заходит о непродолжительных поездках, местом притяжения становится Петербург, в Москву же увеличивается приток людей в будни, преимущественно с рабочей целью.

Исследование также показало, что интерес туристов к Петербургу возрастает во время крупных событий: суточные рекорды по количеству гостей города были зафиксированы не только в разгар каникул 4 января и 7 мая, но и, например, в день старта мотосезона и открытия Фестиваля ледоколов.

Как сообщалось, за 2023 год Петербург посетили 9,4 млн туристов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Вклад туризма в экономику Петербурга составил 483 млрд рублей, или на 32% больше, чем годом ранее.