"Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой по аналогии с тем, как это сделано в высшем образовании и спорте", — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Как сообщает пресс-служба, совместно с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым он проверил ход строительства крупных региональных инвестиционных проектов сфере туризма.

"Сегодня мы посетили объекты курорта "Шерегеш". Уверен, что здесь это будет высокая планка, за которой будут тянуться все остальные инвесторы", — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что турпоток в Кузбасс превышает доковидные показатели, прогноз на 2024 год – 810 тыс. человек. На развитие туризма регион получил средства из федерального бюджета, которые идут в том числе на создание дорог, коммуникаций, туркластеров и маршрутов.

Одним из ключевых пунктов рабочей программы стало посещение строящихся инфраструктурных объектов спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". План развития территории предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на более чем 7,5 тыс. номеров, термальных бассейнов, магазинов, ресторанов и спа-центров с банными комплексами. Общий объем инвестиций – более 60 млрд руб.

Кроме того, гости оценили качество и потенциал действующей туристической инфраструктуры "Шерегеша".

"Развиваем инфраструктуру "Шерегеша", в том числе, благодаря нацпроекту. Уже поддержано несколько гостиничных проектов по программе льготного кредитования. Только в рамках третьего этапа программы, который завершился в феврале, льготные кредиты получат инвесторы на реализацию пяти новых гостиничных проектов. Это почти 850 номеров. Среди них – масштабный гостиничный комплекс на 446 номеров, включающий апарт-отель, категории 3*, а также отель 4* на 130 номеров со спа-зоной, рестораном, прокатом горнолыжного снаряжения", — подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.