По задумке организаторов, экспозиция призвана показать, "насколько разнообразным может быть художественный взгляд в рамках одного жанра".

Автор экспозиции, куратор выставки Катя Бочавар придумала необычный ход — озвучить произведения современных визуальных художников. Для этого были приглашены композиторы и саунд-артисты.

"Созданные в различных жанрах произведения живописи, графики, скульптуры, фотографии, видео-арта "перешли" от художников к музыкантам, которые на основе своих впечатлений создали звуковые композиции. Благодаря такой коллаборации родились уникальные сочетания визуальных и звуковых ландшафтов", — говорится в сообщении.

Экспозиция, подготовленная в партнерстве с галереей-мастерской ГРАУНД Солянка будет работать в Туле до 5 июля.

Мультимедийный Музей станка работает на базе творческого кластера "Октава", открывшегося весной 2018 года.