"В 2024 году нацпарк реализует проект "Сохраним венерин башмачок". Проект финансируется фондом "Красивые дети в красивом мире". Цветок относится к особо охраняемым видам и занесен в Красную книгу Карелии", — говорится в сообщении.

Венерин башмачок растет около популярной у туристов Астерваярвской экотропы, что вызывает опасность его исчезновения. Поэтому на маршруте обустроят деревянные настилы, которые снизят антропогенную нагрузку.

"Еще одна задача проекта — привлечение внимания населения к проблеме сохранения лесных орхидей. Для этого будет разработан фирменный стиль парка, который позволит донести информацию до посетителей", — добавили в министерстве.

Венерин башмачок — это многолетнее растение с 1-2 оригинальными цветками, горизонтальным корневищем и крупными листьями эллиптической формы. Сложная форма цветков, которые расцветают в июле, состоит из туфлеобразной губы желтого цвета с коричневато-красным околоцветником.