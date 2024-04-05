Как рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров, число индивидуальных бронирований на июнь-август выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Из заметных трендов — это более глубокое окно бронирований, то есть гости вновь планируют свой отдых заранее. Если последние 2 года мы видели сокращение глубины бронирований, то сейчас этот тренд возвращается к своим стандартным показателям. Кроме того, серьезный рост на это лето показывают групповые бронирования, то есть организованные выезды групп для участия в корпоративных или частных мероприятиях. Здесь мы видим плюс 52%. В целом ожидаемый рост бронирований на "Роза Хутор" в летние месяцы составляет более чем 30%", — сказал Сабиров.

Аналогичные показатели по бронированиям и у Курорта Красная Поляна.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра выросла на 20%", — сказал представитель пресс-службы.

Как отметили в НАО "Красная Поляна", бронирования отелей на лето активно растут с конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что на майские праздники Сочи ожидает порядка 340 тыс. туристов и загрузку мест размещения более чем на 80%.