"В настоящее время разработана предварительная концепция развития территории, ведется формирование техзадания на проектирование кластера, организованы археологические работы", — говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени с патриархом Московским и всея Руси Кириллом достигнута договоренность о совершении главой РПЦ освящения восстановленного исторического Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

"Игорь Руденя рассказал о работе по восстановлению исторического Спасо-Преображенского кафедрального собора в городе Твери. Глава региона поблагодарил Святейшего Владыку за согласие совершить великое освящение возрожденного кафедрального собора", — отметили в пресс-службе.

Возрождение собора в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

Отроч монастырь основан в середине XIII века. В 1531 году сюда был сослан преподобный Максим Грек, который провел в его стенах 20 лет, написав здесь многочисленные богословские труды. Сюда же после своего изгнания с московской кафедры был сослан митрополит Филипп, здесь он принял мученическую кончину, будучи задушен Малютой Скуратовым.

В ноябре 1918 года обитель закрыли, а в 1930-е все его постройки, кроме Успенского собора, были снесены.