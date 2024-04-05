"Вода продолжает прибывать и на территории нижнего туристического лагеря. По словам очевидцев, стихия подобралась к строительной площадке. Рабочие пытаются отгонять льдины от строений. Некоторые постройки торговых рядов уже пострадали от ледохода. В безопасности находятся музей и верхний лагерь", — поясняет пресс-служба.

В свою очередь директор музея-заповедника "Аркаим" Валерий Волик отмечает, что ситуация с паводком находится под контролем.

"Ежегодно еще по осени мы предпринимаем все меры, чтобы обезопасить имущество учреждения. На моей памяти было пару раз, когда большая вода подтопила нижний туристический лагерь. Но поскольку вагончики стояли высоко, на блоках, то жилье не пострадало. В этом году снега было гораздо больше, и, соответственно, уровень воды поднялся гораздо выше обычных отметок. (...) Ждем выходных. Если будут обильные осадки, обстановка может измениться", — приводит пресс-служба слова Волика.

Он также отметил, что ситуацию контролируют сотрудники МЧС и работники заповедника, которые находятся непосредственно на территории.

Согласно прогнозу Челябгидрометцентра, в предстоящие выходные на юге области ожидаются осадки.

В Брединском районе, на территории которого находится "Аркаим", введён режим ЧС по паводку. Уровень воды в реке Большая Караганка существенно превышен.

"Старожилы говорят, что подобного разлива не наблюдали больше полутора десятка лет", — говорится в сообщении заповедника.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века. Для его охраны и многих других памятников древности и исторических природных ландшафтов был создан заповедник.