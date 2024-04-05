"После окончания зимнего сезона очередной всплеск турпотока ожидаем уже в апреле-мае. По нашим расчетам, в этом году к нам приедет более 2 млн гостей. Курорты региона подготовили для них интересные программы, в том числе разнообразные фестивали и выставки", — цитируются в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что с декабря курорты Кубани уже приняли 2,7 млн человек, что на 200 тыс. больше, чем в зимнем сезоне 2022-2023 года. В качестве однодневных туристов регион посетили еще более 1 млн человек, что также больше, чем годом ранее.