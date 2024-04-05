Передача предмета старины прошла в рамках состоявшихся в пятницу мероприятий по случаю 368-й годовщины со дня рождения промышленника Никиты Демидова.

"Чаша выполнена из красной меди, покрыта оловом, украшена чеканкой. Скорее всего, предмет ранее проходил реставрацию, поскольку основание чаши отличается по стилю от основного объема. Есть предположение, что основание было выполнено заново", — говорится в сообщении.

С 1917 года чаша находилась в фондах Краеведческого музея, а в дальнейшем — Тульского музейного объединения. Предмет не раз представляли на выставках, связанных с церковной тематикой. Однако только в прошлом году удалось установить, что именно этой чашей пользовались священники Николо-Зарецкого храма на протяжении нескольких веков, еще в то время, когда церковь была деревянной. Позже каменный храм на этом самом построил сын Никиты Демидова — Акинфий.

Специалистам удалось расшифровать полустертую надпись на церковнославянском языке по краю чаши: "Чудотворцу Николе что за Упою рекою в кузнецах Ларион Ермолаев в лето 7170 года дал сию чашу об отце своем священноиерее Ермолае и по своих родителей в поминование".

В экспозиции историко-мемориального музея Демидовых также представлены раритеты, относящиеся к Никола-Зарецкому храму: напрестольное Евангелие, напечатанное в Москве для церкви в 1735 году, круглая подставка для святых даров — дискос и звездица, фелонь 1859 года — риза священника с тульским золотным шитьем по парче.

Торжественные мероприятия начались с возложения у памятника Никиты Демидову.

"Тула — старейший металлургический и оружейный центр, родина отечественной металлургии. В 1694-1695 годах на тульской земле был пущен в работу первый железоделательный завод Никиты Демидова, положивший начало мощному семейному промышленному хозяйству. Выходец из тульских казенных кузнецов за короткое время, Никита Демидов, сумел достичь небывалых высот, совершить невероятный взлет в истории российского предпринимательства, повторить который уже больше никто не смог", — отметил генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

Участники посетили памятный знак на улице Демидовская плотина, который установлен на месте, где в середине 90-х годов 17-го века Никитой Демидовым были основаны доменный и железоделательный заводы.

Демидовы — династия российских горнозаводчиков. Произошли из тульских кузнецов, основали 55 заводов, на которых выплавляли около 40% чугуна в стране. Родоначальник рода — Демид Антюфеев — пришел в Тулу из села Павшино и приписался к казенным оружейникам Кузнецкой слободы.

Никита Демидов — сын Демида — построил первый металлургический завод в Туле в конце XVII в по указу Петра I, оценившего мастерство и деловые качества туляка. Похоронен Никита Демидов близ Николо-Зарецкого храма. На сегодняшний день точное место захоронения неизвестно.