О готовности региона к юбилейным торжествам доложил региональному правительству министр по культуре и туризму области Андрей Ермак. Ключевым событием станет Международный Кантовский конгресс, который состоится с 22 по 25 апреля на площадке Балтийского федерального университета. Принять участие в научном событии выразили желание более шестисот ведущих ученых из России, Германии, США, Италии, Беларуси, Бразилии, Аргентины, Китая, Румынии, Дании и других стран.

Министр культуры отметил, что кроме научных мероприятий, которые пройдут в рамках Кантовского конгресса, в программе празднования предусмотрено открытие нескольких выставок в Историко-художественном музее, Музее изобразительных искусств, Музее Мирового океана. Это будут совместные проекты с федеральными музеями. Они откроются уже 16 апреля.

Так, в историко-художественном музее откроется выставка из Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва) "Разум, мораль, свобода. Иммануил Кант и Лев Толстой. К 300-летию философа", а также экспозиция в рамках межмузейного проекта "Кант и российская культура" при участии Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Москва) "Иммануил Кант. Время и место".

В Королевских воротах Музея Мирового океана также 16 апреля откроется выставка "Дерзай мыслить!". Там же 20 апреля состоятся "Кантовские встречи".

В рамках Балтийского культурного форума 18 апреля пройдет презентация первого издания в России лекций И. Канта "Физическая география". С 17 по 19 апреля состоится Балтийский культурный форум. В этом году главной его темой станет "Философия культуры", приуроченная к 300-летию философа.

Предусмотрены и другие мероприятия, в частности, музыкальные. Областной драматический театр покажет спектакль в жанре перформативной лекции "Кант и ЧЕ". Также театр готовит уличный спектакль. Кафедральный собор на острове Канта подготовил проект "Ночь. Кант. Звездное небо": это предпоказ новой экспозиции Музея Иммануила Канта и лекция "Музыка Канта" Ярослава Тимофеева. Также состоится презентация мультимедийной музейной инсталляции "Обед у Канта" и пройдет спектакль "Тайные правила Канта".

"Отмечу, что мероприятия, посвященные юбилею Канта, пройдут до конца года", — заключил Ермак.

Как сообщалось, праздничные и научные мероприятия в четь 300-летия Канта пройдут в Калининграде с 22 по 24 апреля 2024 года.

Кант родился в Кенигсберге (сейчас Калининград) в 1724 году, окончил Кенигсбергский университет и проработал там около 40 лет. В 1794 году Кант был избран иностранным почетным членом Петербургской академии наук. В период, когда Кенигсберг в ходе Семилетней войны с января 1758 по август 1762 года входил в состав Российской империи, Кант являлся гражданином России.

Философ умер 12 февраля 1804 года и был захоронен с внешней стороны северного нефа Кафедрального собора. Несмотря на то, что в годы второй Мировой войны собор был серьезно разрушен, могила Канта не пострадала и в настоящее время является одним из главных исторических мест Калининграда.

Кант написал труды, в которых обосновал многие философские идеи и учения. Они имеют значение и для современной теоретической и практической философии, этики, культуры, политики, логики.