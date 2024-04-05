Средства размещения, претендующие на категорию 1-5*, должны пройти оценку с участием классификаторов. Этот же подход предполагается распространить на санаторно-курортные учреждения.

Как отметили в Росакредитации, требования к работе классификаторов будут ужесточены. У компании классификатора должно быть не менее 5 экспертов (сейчас один). Им будет запрещено работать по совместительству. Будет запрещена любая аффилированность классификатора с гостиницами. А обезопаситься от оценки гостиницы без выезда поможет видеофиксация по чек-листу с проверкой геолокации эксперта.

Будут созданы реестр экспертов и цифровой профиль каждого конкретного эксперта. Для работы им потребуется высшее образование или профподготовка в сфере туризма, а также не менее двух лет опыта в отрасли. Введут персональную ответственность экспертов: более двух нарушений при классификации приведут к запрету деятельности на два года.

Как сообщили в Росакредитации, сейчас на рынке более 19 тыс. гостиниц, у которых закреплена обязательная классификация, из них более 10 тыс. классифицированы без звезд.

"В отношении объектов без звезд мы предлагаем отказаться от классификации с участием классификатора", — сказал Скрыпник в ходе парламентских слушаний в комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Ведомство предлагает заменить ее на включение в реестр на основе самооценки с помощью приложения "Мобильный инспектор". По этой же схеме предлагается оценивать кемпинги и глэмпинги, гостевые дома и модульные гостиницы.

По словам Скрыпника, в настоящее время Росакредитация заканчивает работу над текстом поправок в закон о туризме и в ближайшее время представит его на рассмотрение в профильный комитет Госдумы.