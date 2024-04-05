"Туроператоры, принявшие меры после запрета, введенного Евросоюзом, начали передавать свои квоты в Southwind другим авиакомпаниям. Соглашения Southwind с операторами были заключены на небольшие суммы, поскольку компания была новой для рынка. По этой причине туроператоры без труда передали свои квоты другим авиакомпаниям", — пишет издание.

Как отмечает газета, речь шла о туроператорах Schauinsland-Reisen, FTI и Coral Travel Ferien из Германии, которые на минувшие пасхальные праздники отправили туристов рейсами других авиакомпаний.

Туроператор Holiday Best из Великобритании, который заключил соглашение с Southwind Airlines в прошлом году, также объявил, что пересадит своих пассажиров на рейсы других авиакомпаний-партнеров.

На летний сезон у Southwind Airlines были подписаны контракты на выполнение чартерных рейсов на курорты Турции из Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Франкфурта, Мюнхена и Штутгарта.

Евросоюз 29 марта ввел запрет на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за подозрений, что фактический контроль над перевозчиком осуществляет Россия.

Как сообщает Turizm Guncel, руководство Southwind Airlines негативно отреагировало на запрет, назвав решение "злонамеренным", "не опирающимся на какие-то конкретные доказательства". Генеральный директор авиакомпании Шюкрю Джан заявил, что начался судебный процесс по поводу запрета.

По его словам, с августа 2022 года Southwind Airlines без каких-либо проблем перевезла в Европу более 400 тыс. пассажиров. Кроме того, из выделенных немецкому рынку 300 тыс. кресел в 2024 году, 100 тыс. уже проданы.