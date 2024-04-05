"У нас — приятная новость: завтра зоопарк открывается для прогулок. Мы объявляем новый сезон и переходим на летний режим работы: ежедневно, с 10:00 до 21:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории зоопарка установили модульные укрытия, их закупили совместно с администрацией города.

Ранее сообщалось, что из-за ежедневных обстрелов Белгорода зоопарк был временно закрыт. При очередном обстреле Белгорода, погибла кенгуру беннета Гранди, были повреждены экзотариум и вольер кенгуру. Сотрудники не пострадали.

С 12 марта Белгород и другие населенные пункты Белгородской области подвергаются многочисленным обстрелам и атакам со стороны Украины, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.