Как рассказала генеральный директор уфимской компании "Урал Батыр" Айгуль Рахматуллина, в начале мая опытные туристы уже начинают сплавляться по рекам Агидель (Белая), Зилим, Юрюзань.

"Вторая половина майских праздников сейчас больше загружена, в некоторых программах количество мест ограничено. Множество запросов связано с желанием совместить активный отдых и экскурсии по региону", — рассказала Рахматуллина.

Она добавила, что в теплое время года растет спрос на посещение водопадов, на поездки за город.

"Молодежь обычно выбирает двух-трехдневные туры выходного дня с возможностью пойти в горы на трекинговые маршруты и отдохнуть на турбазах или в глэпмингах", — пояснила Рахматуллина.

В Карелии на майские праздники наиболее популярен однодневный рафтинг.

"Бронирования идут активно, количество заявок увеличилось. На первые майские у нас уже три группы, на вторые – четыре. Особенно активны наши белорусские партнеры, они автобусами привозят группы в многодневные туры со сплавами", — рассказал директор петрозаводской компании "Ратас", организующей сплавы по карельским рекам и озерам, Владимир Кучеренко.

По его словам, помимо сплавов туристы включают в программу посещение водопада Кивач, городские экскурсии, иногда добавляют Рускеалу. И с каждым годом продолжает расти количество самостоятельных туристов, которые на месте берут размещение и заказывают экскурсии и сплавы.

Как сообщает РСТ, на Кавказе в сегменте активного туризма популярен хайкинг по радиальным маршрутам с возвращением в комфортные объекты размещения. То есть сейчас туристы чаще предпочитают ночевать в отеле, чем в палатке.

"В прошлом году хорошо пошли и палатки, по ним был прирост на 50%, но это были самостоятельные туристы. То же касается и велосипедистов — прошлым летом они активно путешествовали по всему Кавказу", — сообщил генеральный директор пятигорского туроператора "Магтур" Умар Айдинов.

У туроператора также вырос спрос на восхождения, трекинги, джип-туры. При этом для групповых восхождений, в отличие от прошлых лет, больше востребован не экстремальный Эльбрус, а менее сложный Архыз и другие вершины.

В целом, по его словам, продажи организованных активных туров по Северному Кавказу держатся на уровне прошлого года, но растет количество самостоятельных путешественников.

По данным совместного исследования на основе Big Data, проведенного РСТ, сервисом бронирования отелей МТС Travel и туроператором RussiaDiscovery летом 2023 года, в пятерку самых популярных регионов для активного туризма в России вошли Алтай, Дагестан, Северная Осетия, Адыгея и Карелия. Три региона из пяти находятся на Северном Кавказе.