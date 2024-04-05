"Основные работы по приведению в порядок старинного крепостного сооружения и создания на его базе нового музейного объекта завершены. И потому мы запускаем регулярные экскурсии на бастион, который постепенно превращается в интереснейший объект показа", — сказала Говорова.

Она отметила, что на первом этапе объект будет принимать организованные группы гостей три дня в неделю, но по мере наполнения помещений бастиона различными экспозициями программа посещений будет увеличена.

Говорова рассказала, что знаковыми туристическими объектами уже являются несколько крепостных укреплений бывшего Кенигсберга.

"Это Королевские ворота, крепость Фридрихсбург, которые пользуются популярностью у гостей. Но у бастиона "Литва" другая архитектура, историческое предназначение, так как он расположен на берегу реки Преголь", — пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, основной темой экскурсионной программы в "Литве" станет история отечественного флота и кораблестроения, а также подводная археология. Размеры и площади кирпичных казематов позволяют выставлять для показа крупные экспонаты, которые имеются в запасниках музея.

Говорова также сообщила, что в настоящее время прорабатывается вопрос доставки организованных туристов к бастиону не только автобусами, но и катерами по реке. В частности, идет согласования документов на работу причала, который расположен у стен объекта.

По задумке Музея Мирового океана, бастион "Литва" должен быть включен в сеть и маршруты водного туризма в регионе.

Бастион "Литва" в ноябре 2022 года был передан музею в собственность. Несмотря на то, что крепостное сооружение имело статус объекта культурного наследия регионального значения, оно находилась в плачевном состоянии. Музей провел работу по приведению объекта в порядок. Она продолжается.

Бастион был возведен в 1843-1860 годах как казематированная береговая батарея на реке Преголь. В 1920-х годах в редюите бастиона работал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов в нем разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. В советское время там располагался небольшой деревообрабатывающий завод.

В 2007 году бастион получил статус объекта культурного наследия регионального значения.