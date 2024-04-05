Концепция проекта была представлена участникам Фестиваля гостеприимства, прошедшего в творческом индустриальном кластере "Октава" в Туле.

Так, в 2024 году в регионе пройдут фестивали стрит-арта, песчаных скульптур в Кондуках. Осенью в Тулу вернется "Оживший город", а в преддверии новогодних праздников — гастрофест "Левшинский обед".

Кроме того, летом по маршруту "Тула — Москва — Тула" будет впервые курсировать тематический вагон электропоезда "Удачное путешествие в Тулу", представляющий главные бренды региона.

По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Садовой, региональные власти предлагают представителям индустрии гостеприимства комплекс мер поддержки: от механизмов льготного кредитования до грантов по развитию инфраструктуры на национальных туристских маршрутах, по созданию кемпингов, экотроп и других адресных программ.

"Компании малого и среднего бизнеса обеспечивают динамичное развитие внутреннего туризма. По поручению губернатора Алексея Дюмина ведется работа по продвижению региона, постоянно обновляется спектр туристических предложений. Задача всей отрасли — обеспечить безопасное пребывание и высокий уровень сервиса для наших гостей", — подчеркнула Садова.

В форуме приняли участие туристические операторы и агентства, рестораторы, представители сферы гостиничного бизнеса и промышленного сектора региона, производители сувениров. Участники обменялись опытом и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза. На протяжении последних трех лет турпоток в регион превышает 1,5 млн человек.