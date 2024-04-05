Здание является объектом культурного наследия регионального значения. По результатам конкурсных процедур определена подрядная организация для проведения проектных работ, которые запланированы на этот год.

"Выполнение работ в особняке Невортиных позволит создать в Бежецке многофункциональное выставочное пространство, а также условия для реализации творческого потенциала жителей и презентации исторического и культурного наследия бежецкого края", — говорится в сообщении.

Дом купца Невортина — здание начала ХХ века — особняк, напоминающий по своей архитектуре московские постройки раннего модерна. Парадный вход украшен портиком с двумя дорическими и прямоугольными колоннами, гранитным крыльцом, которое когда-то имело три стороны, а также балконом над портиком с изображениями атлантов, поддерживающих карниз.

В середине ХIХ века на этом месте стоял деревянный дом купца Терентия Старобогатова. Во второй половине XIX века владельцем становится почетный гражданин Бежецка Александр Васильевич Невортин, который построил каменный двухэтажный дом. В 1900-е годы дом был перестроен его внуком Николаем Невортиным по проекту приглашенного из Москвы архитектора. Дом был снабжен электричеством (во дворе находилась небольшая электростанция), водопроводом и канализацией. Вскоре после банкротства Невортина дом был продан.

В 1912 году здание было куплено государственным банком, разместившим здесь свое отделение. В советское время в здании размещались отделение Госбанка и исполком Бежецкого совета народных депутатов.

Реставрация объекта включена в государственную программу по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Тверской области на 2024-2029 годы.