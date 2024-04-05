О необходимости сохранения этих старейших исторических сооружений заявили местные жители на встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко во время его рабочей поездки в Александровск-Сахалинский район (западное побережье Сахалина) на этой неделе. Он их инициативу поддержал.

"Согласен с Валерием Игоревичем (Лимаренко — ИФ), что объекты надо обязательно сохранить. Речь идет о здании казначейства, где сейчас располагается Дом творчества, и доме Кузьмы Кондрашкина. Посетил оба здания. Действительно, это наша история, которую важно сохранить", — цитирует пресс-служба слова министра туризма региона Артема Лазарева.

По его словам, по зданию казначейства администрация района подготовит проектно-сметную документацию и в следующем году приступит к реставрационным работам. Дом Кондрашкина пока законсервируют, чтобы предотвратить разрушение сооружения.

"Здание казначейства, дом Кузьмы Кондрашкина, тоннель имени императора Александра второго и обзорная площадка на мысе Жонкиер могут стать частью первого единого историко-культурного маршрута Сахалинской области, что также привлечет дополнительных туристов в островной регион", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, Александровск-Сахалинский район обладает высоким потенциалом для развития культурно-исторического туризма. В настоящее время в райцентре обустраивают набережную на берегу Татарского пролива, которая в ближайшее время станет одной из главных точек притяжения для местных жителей и гостей района.

"Развитие исторического туризма будет способствовать увеличению туристического потока в регион, что соответствует поручению президента РФ Владимира Путина по итогам послания федеральному собранию", — отмечает пресс-служба.

Она напоминает, что нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.

В 1909 году на территории северной части Сахалина была создана Сахалинская область, столицей которой стал Александровский пост, с 1926 года пост стал называться Александровск-Сахалинский. С 1932 по 1947 годы Александровск-Сахалинский являлся столицей островной области РСФСР.

Здание казначейства построено в 1880 году и является старейшей сохранившейся постройкой на Сахалине. До 1917 года здесь располагалось казначейство Александровского поста. Дом, где жил член Сахалинского революционного комитета Кузьма Кондрашкин, построен в начале двадцатого века.