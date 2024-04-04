"Мы на Ямале выбрали для себя направление по молодежному туризму. Видим с каждым годом, что желающих путешествовать по всей стране, а не только по известным местам, становится все больше. Люди всех возрастов и особенно молодежь хотят знакомиться с Россией. Это все нужно популяризировать, сопровождать качественной подготовкой специалистов — от экскурсоводов до руководителей направлений", — передаются в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Центр компетенций по молодежному туризму располагается в арт-резиденции "Полярис" в Салехарде. Здесь будут проводиться образовательные мероприятия в сфере туризма для молодежи.

Руководитель центра Екатерина Николенко, слова которой приводит пресс-служба, добавила, что центр запустит в этом году проект "Клуб 89". Его участниками станут россияне старше 14 лет. Их задача — посетить достопримечательности 89 регионов России, получив цифровую отметку в каждом субъекте с помощью мини-приложения "ВКонтакте".

"Пользователи приложения смогут принимать вызовы к посещению регионов, мероприятий, ресторанов с национальной кухней и получать за это призы от партнеров проекта. Ежегодно 89 топовых участников рейтинга отправятся в поездку на Ямал. Участники, посетившие все 89 регионов, получат эксклюзивное путешествие в любой регион России", — констатирует пресс-служба.

В рамках работы центра продолжится экскурсионно-образовательный проект "Ямал — полуостров открытий", который направлен на воспитание культуры путешествий внутри региона и ориентирован на школьников шестых классов. Также будет реализовываться межрегиональный туристический маршрут "Освоение Сибири", его участники смогут посетить главные достопримечательности Сургута, Тобольска и Тюмени.