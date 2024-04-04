"Это очень интересное направление, буквально соединяющее два берега Байкала и два региона. Ведь Листвянка и Танхой географически находятся друг напротив друга на разных берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии", — сказала Чинник.

Она отметила, что ВСРП экспериментально опробовало маршрут в прошлом году и приняло решение включить его в регулярное расписание.

Начальник Агентства пассажирских перевозок ВСРП Наталья Кучинская уточнила, что рейс в Танхой будет выполняться два раза в месяц. Часть мест будут пассажирскими, часть — экскурсионными.

"Люди смогут одним днем съездить в Танхой, побывать в визит-центре Байкальского заповедника, пройти по его экотропам и вернуться обратно в Иркутск", — пояснила она.

Кроме того, по словам Кучинской, ВСРП в эту навигацию на Байкале возобновит ежедневные "короткие" рейсы Иркутск-Листвянка и Листвянка-Иркутск. Будут также осуществляться пассажирские перевозки по традиционным направлениям: Иркутск — Листвянка — поселок Большие Коты, Иркутск — Листвянка — бухта Песчаная, Листвянка — остров Ольхон. Будут действовать и традиционные экскурсионные маршруты вдоль исторической Кругобайкальской железной дороги и в этнографический музей "Тальцы".

Кучинская также сообщила, что появится новая остановка Карда на пассажирском рейсе Иркутск-Братск-Иркутск по реке Ангаре. По ее словам, это деревня Аталанка, где родился известный писатель Валентин Распутин.

"Это место туристической привлекательности, пункт был добавлен по просьбе министерства транспорта Иркутской области", — отметила она.

Возобновлять регулярный рейс на север Байкала — в город Северобайкальск и поселок Нижнеангарск — ВСРП в навигацию 2024 года не планирует.

"В этом году не будет таких маршрутов. Но, как мы уже заявляли, сейчас идет строительство двух катамаранов вместимостью 148 пассажиров каждый. И для них мы уже разрабатываем маршруты. Рассматриваем порт Турку, Усть-Баргузин, Северобайкальск и различные другие точки в Бурятии, ведь наша цель — наладить водное сообщение через Байкал между регионами", — сказала Чинник.