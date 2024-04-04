"По факту выявленной публикации в социальной сети, проводится проверка. Материал зарегистрирован", — говорится в сообщении.

Как уточняется, проверку проводят сотрудниками пункта полиции поселка Красная поляна Адлерского района Сочи.

В свою очередь, пресс-служба "Роза Хутор" сообщает, что инцидент в кабинке канатной дороги произошел между отдыхающими, а не сотрудниками курорта.

"На записи мы видим инцидент между людьми на посадке на подъемник "Олимпия", обстоятельства этого конфликта непонятны. Видны некие агрессивные действия неизвестного мужчины, который не является сотрудником службы охраны курорта. Все представители "Роза Хутор" носят фирменную униформу, и имеют четкие инструкции по поведению с гостями в любых ситуациях, в том числе конфликтных. И всегда проявляют такт и уважение", — отмечается в заявлении курорта.

Администрация курорта "Роза Хутор" считает, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего, его участников и прочее.

"Курорт готов оказать все необходимое содействие по этому вопросу", — подчеркивает пресс-служба.

В социальных сетях распространилась видеозапись с заголовком "Охрана курорта "Роза Хутор" выкинула девушку из кабинки канатки, заподозрив ее в проезде по фальшивому ски-пассу".