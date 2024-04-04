"Спрос на Алжир активизировался относительно недавно. У нас продажи туров выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщила президент туроператора "Килиманджаро" Марина Каткова.

По ее словам, туры покупают десятки туристов в месяц: есть и индивидуальные, и групповые заявки.

Коммерческий директор компании "Открытие" Софья Гаврилова добавила, что национальный перевозчик Air Algerie совершает прямые рейсы из Москвы трижды в неделю, и это способствует популярности страны у туристов и транзитных пассажиров.

"Air Algerie летает стабильно, рейсов не отменяет. Также алжирский перевозчик пользуется популярностью среди туристов, вылетающих в Европу – на каждом рейсе есть транзитные пассажиры. Транзитные визы для выхода в город требуются, но их ставят в паспорт всего за один день", — уточнила Гаврилова.

Она добавила, что на высокий летний сезон перевозчик планирует добавить еще один рейс в неделю. Алжирская виза оформляется около двух недель и получить ее можно только под организованную поездку.

По словам туроператоров, наибольшей популярностью у туристов пользуются экскурсии в Сахару, на север страны с римскими развалинами. Летом к ним добавляется пляжный отдых в курортных городах Аннаба, Зеральда, Сиди-Ферруш и других.