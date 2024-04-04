При этом внутренний пассажиропоток вырос на 7% и составил 291,4 тыс. человек, международный равнялся 1,7 тыс. человек. В настоящее время международные рейсы из Южно-Сахалинска осуществляются только в китайский город Харбин (возобновлены летом 2023 года после трехлетнего перерыва).

По данным пресс-службы, в первом квартале популярностью у сахалинцев пользовались все те же направления: Москва, Новосибирск, Владивосток. Большая часть перелётов внутри региона традиционно пришлась на Курильск (о.Итуруп), Южно-Курильск (о.Кунашир) и Оху (север Сахалина).

Рост пассажиропотока связан с развитием внутреннего туризма: туристы в этот период приезжали на горнолыжный комплекс "Горный воздух", экскурсионные маршруты на вездеходах, подледную рыбалку и другие виды отдыха, отмечает пресс-служба.

"С 31 марта воздушная гавань Южно-Сахалинска перешла на весенне-летнее расписание полётов. У нас прибавились рейсы на московском, дальневосточном, внутрирегиональном направлениях. Мы вновь ожидаем увеличения числа пассажиров", — цитирует пресс-служба генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" (компания, управляющая терминалом — ИФ) Руслана Степанца.

Как сообщалось, в августе 2023 года в аэропорту Южно-Сахалинска введен в эксплуатацию пассажирский терминал, в строительство которого вложены 12,5 млрд рублей. Он стал самым большим терминалом (его площадь почти 47,5 тыс. квадратных метров) в Дальневосточном федеральном округе, пропускная способность — 5 млн человек в год. Новый терминал обслуживает пассажиров внутренних рейсов, в старом терминале — международных рейсов.

Аэропорт Южно-Сахалинска является базовым для авиакомпании "Аврора", принадлежит Минимущества региона. В 2023 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил более 1,4 млн человек, что на 12% больше, чем годом ранее.

Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, с аэропортом сотрудничают 8 авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в 13 городов России и 8 населенных пунктов внутри Сахалинской области.

До пандемии из аэропорта Южно-Сахалинска выполнялись рейсы в 6 городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы).