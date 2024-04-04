Вопрос отключения карт "Мир" в преддверии туристического сезона подняла на заседании парламента Киргизии в четверг депутат Гуля Кожокулова. "Около 2 млн туристов из России могут прибыть. Как быть? Зная, что Россия является нашим историческим, стратегическим союзникам, вам не кажется, что такая мера бьет по нашим киргизско-российским экономическим связям? Как быть с нашими швейниками, которые отправляют продукцию в Россию? Как будут производить оплату?" — спросила премьера депутат.

Жапаров ответил, что с началом введения санкций решение было ожидаемым. "К сожалению, у "Межбанковского процессингового центра" программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой "Мир" она отключит МПЦ. Поэтому мы временно приостановили", — сказал премьер.

"У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать. Мы находимся в едином экономическом пространстве, $2,5 млрд долларов ежегодно мы получаем от мигрантов. Об этом известно нашим западным партнерам. В апреле у меня будет ряд встреч в Вашингтоне, я там тоже постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить свои торговые, экономические отношения с Российской Федерацией. Она является нашим стратегическим партнером, но, к сожалению, те компании, которые будут подпадать под санкции, будут нести угрозу для нашей денежно-кредитной системы. В рамках Евразийского экономического союза будем собираться и думать", — отметил Жапаров.

Ранее сообщалось, что "Межбанковский процессинговый центр" принял решение прекратить обслуживание банковских карт "Мир" для минимизации риска вторичных санкций. МПЦ отмечал, что на территории Киргизии банковские карты национальной платежной системы "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений.