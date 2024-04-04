"Финляндия оставит закрытой границу с Россией вплоть до дальнейшего уведомления", — информирует агентство.

Правительство также приняло решение запретить на неопределенный срок пересечение границы в нескольких портах, которые до сих пор были открыты для международного движения. Так, с середины апреля будут закрыты для прогулочных судов контрольно-пропускные пункты береговой охраны в Хаапасаари, Сантио и закрыт порт Нуйямаа.

22 ноября 2023 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного, из-за ухудшения ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

По утверждению Хельсинки, в последнее время ситуация на границе Финляндии и России ухудшилась. Ранее Орпо заявлял, что Финляндия видит признаки того, что рост числа мигрантов, которые пытаются попасть через Россию в Финляндию, не случаен, а является результатов неких "организованных усилий".

В феврале 2024 года правительство Финляндии объявило, что неоднократно закрывавшиеся ранее КПП на восточной границе останутся закрытыми до 14 апреля.