"Московскому центральному ипподрому исполняется 190 лет. Старейший ипподром страны. Но, конечно, инфраструктура морально и физически устарела. По сути дела, мы видим разрушающиеся здания и непригодный стадион для конных соревнований. Президентом принято решение возродить центральный ипподром нашей страны. И вместе с министерством сельского хозяйства мы приступаем к работе. Планируем завершить все основные работы в 2026 году так, чтобы как можно быстрее запустить сюда любителей конных соревнований, и чтобы они снова вернулись в свой родной дом", — сказал Собянин.

Он пояснил, что речь идет о полной реставрации главного здания, спортивной зоны, строительстве конюшен для тысячи спортивных лошадей. Также будет выполнено благоустройство как на самом стадионе, так и вокруг него.

"Это будет мирового уровня ипподром, отвечающий самым современным стандартам. Ну и, конечно, спасибо вам огромное за поддержку со стороны министерства сельского хозяйства, за хозяйственное содействие", — добавил мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в рамках проекта будет восстановлен исторический облик памятника архитектуры — Главного здания Московского ипподрома площадью 17 тыс. кв. м. Специалисты отреставрируют кровлю, фасады, пол, расписные потолки, лепнину и другие элементы интерьеров. Благодаря реставрации вместимость основной зрительской трибуны Главного здания увеличится почти в 2 раза — до 2 165 человек. Для любителей делать ставки откроют четыре зала тотализатора на 280 человек — ранее было два зала на 100 человек. Будет сохранен исторический ресторан на 150 мест. А музей конного спорта расширится в шесть раз — здесь планируется разместить три постоянные экспозиции.