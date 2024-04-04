Основой выставочного проекта "Война и мир генерала Куропаткина", который продлится до 21 июля, являются подлинные документы, предметы формы одежды, снаряжения и вооружения русской армии периода второй половины XIX — начала ХХ веков.

Всего здесь представлено свыше 100 предметов из собраний Государственного исторического музея, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля и других учреждений.

"Выставка повествует о становлении личности Алексея Куропаткина и его значимой роли в истории России. Его биография — пример подлинного патриотизма и беззаветной преданности интересам Отечества в ратном и мирном труде. Уверен, что экспозиция привлечет внимание гостей из разных уголков нашей страны, внесет весомый вклад в сохранение и популяризацию богатейшего исторического, культурного и духовного наследия Тверской области и древнего города Торопца", — отметил в своем приветствии губернатор региона Игорь Руденя.

"Много сил и души вложено в организацию этой выставки. Надеюсь, каждый, кто побывает на ней, узнает больше об Алексее Николаевиче Куропаткине. Благодарю за это инициаторов выставки, а также правительство Тверской области, которое делает все для восстановления исторических объектов и развития региона", — сказал на открытии выставки помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Выставка организована при содействии Музея военной формы Москвы и правительства Тверской области.

Алексей Николаевич Куропаткин — участник русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, разведчик, ученый, военный министр Российской империи, создатель отечественной военной контрразведки, реформатор, педагог и меценат.

В родовом имении Шешурино Торопецкого района он открыл сельскую библиотеку, почтово-телеграфное отделение, больницу, народный музей, сельскохозяйственную школу, где сам преподавал, а с 1906 года постоянно проживал там, построив каменную усадьбу, которую замышлял как библиотеку и культурный центр.