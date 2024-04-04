Он отметил, что вопрос создания терминала обсудили на встрече с гендиректором "Новапорт Холдинга" Сергеем Рудаковым, его заместителем Романом Чуевым, коммерческим директором Ангелиной Евдокимовой и руководителем аэропорта "Владикавказ" Сергеем Чаловым.

"Уже в августе начнутся работы по реконструкции старого терминала внутренних авиалиний, именно в нем будет размещен международный терминал. Оба терминала аэропорта планируем объединить переходной галереей, также появится новый ВИП-зал. Благодаря реконструкции пропускная способность воздушной гавани увеличится до 160 пассажиров в час", — сказал Меняйло.

Он добавил, что принято решение для удобства пассажиров установить в аэропорту еще один телескопический трап в дополнение к уже существующему.

"И, конечно, будем расширять географию полетов", — подчеркнул Меняйло.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года аэропорт завершил строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий площадью более 5 тыс. кв. метров, увеличив пропускную способность терминала в 1,5 раза, до 500 пассажиров в час.

ОАО "Международный аэропорт Владикавказ" в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 231,5 млн рублей, что на 35,3% больше, чем годом ранее.

Аэропорт "Владикавказ" — единственный аэропорт Северной Осетии. Пассажиропоток в 2023 году вырос на 15%, до 916,552 тыс. человек.