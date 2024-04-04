"Пригороды, где расположены музеи-заповедники, а также Кронштадт — это неотъемлемая часть Петербурга. В список практических вопросов включены дополнительные десять для того, чтобы стимулировать экскурсоводов и гидов-переводчиков к изучению новых точек притяжения туристов, объектов новой туристской географии города на Неве", — сказал председатель правления Содружества гидов и экскурсоводов Петербурга Сергей Калинин, которого цитирует пресс-служба.

Распоряжение, которым утверждены новые списки теоретических вопросов и практических заданий, начнет действовать с 1 мая.

Ожидается, что это должно отразиться на качестве и разнообразии экскурсий, так как посетить с гидом можно будет не только классические достопримечательности и музеи, но и объекты новой туристской географии.

На текущий момент 600 вопросов и методические материалы для подготовки к экзамену опубликованы на официальном портале Visit-Petersburg. Тестирование состоит из 30 вопросов с тремя вариантами ответов. Результат признается положительным при ответе не менее чем на 23 из них.

Уточняется, что Петербург лидирует среди регионов РФ по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, свыше 1,1 тыс. специалистов уже получили аттестаты.

Как сообщалось, с 1 сентября 2022 года в России запустили обязательную аттестацию гидов-переводчиков и экскурсоводов. В Петербурге специалисты могут пройти экзамен, чтобы получить право на работу и в других регионах: в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Московской, Владимирской, Тверской, Ярославской областях, а также в Карелии. Экзамен можно сдать на 22 иностранных языках.