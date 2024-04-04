"14 апреля на курорте завершится горнолыжный сезон. В преддверии летнего сезона, в период с 15 по 27 апреля, основные канатные дороги курорта "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", будут остановлены для проведения технической профилактики. Аттракцион родельбан также пройдет регламентные работы с 8 по 28 апреля", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в период проведения ремонтных работ отдыхающие в экскурсионном режиме смогут подниматься из Роза Долины на отметку Роза-1600, используя канатную дорогу "Стрела".

Пресс-служба сообщает, что с 28 апреля канатные дороги курорта, ведущие в Горную Олимпийскую деревню (1100) и на Роза Пик (2320 метров над уровнем моря), возобновят свою работу в обычном режиме.

Летний курортный сезон 2024 года на "Роза Хутор" откроется также с 28 апреля.