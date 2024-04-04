Первый россиянин, которому 42 года, был задержан 2 апреля на пляже Пак Пхра. Он находится на самом севере Пхукета на побережье пролива, отделяющего остров от материка.

"Полицейские прибыли на пляж рано утром и обнаружили россиянина на пирсе, где спускают на воду лодки, выполняющие водные экскурсии с туристами на борту. Он был арестован за нелегальную деятельность в качестве гида", — пишет издание.

После ареста полицейские сопроводили россиянина в полицейский участок Tha Chatchai, где ему были предъявлены обвинения.

3 апреля на парковке у мыса Лаем Промтеп на южной оконечности Пхукета в районе Карон был задержан еще один гражданин России, который вел группу от микроавтобуса к популярной смотровой площадке. Его направили в полицейский участок для выяснения обстоятельств. В тот же день во время проведения экскурсии у статуи Большого Будды в районе Чалонг за незаконную работу гидом была задержана 21-летняя россиянка.

Как уточняют издания, согласно тайскому законодательству, работать гидом могут только граждане Таиланда. Все аресты произошли в рамках полицейской операции по выявлению нелегальной трудовой деятельности среди иностранных граждан.