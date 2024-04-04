"Начиная с 8 апреля и по 27 апреля включительно все музейные здания будут закрыты для посещения. Территория парка остается открыта для прогулок с 9 до 18 часов", — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Отмечается, что причиной тому станет сезонная уборка усадьбы и прилегающих территорий. В работах примут участие как сотрудники музея, так и волонтеры.

Экскурсии по зданиям музейного комплекса возобновятся с 28 апреля, отмечается в сообщении.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.