"Проект называется "Волшебный Байкал" на территории Иркутской области и республики Бурятия. Это масштабный проект комплексного освоения территории. Наша задача – максимально раскрыть туристический потенциал территории для наших граждан и для зарубежных гостей. Ведущим направлением развития проекта является экологический туризм. В целом такой курорт позволит привлечь порядка 109 млрд рублей частных инвестиций, создать 10 тыс. гостиничных номеров, увеличить турпоездки более чем на 900 тыс. ежегодно", — сказал он на совещании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Как отметил Трач, в создание курорта будет вложено также порядка 40 млрд бюджетных средств.

По словам директора департамента, на территории "Волшебного Байкала" планируется создать новую безопасную современную инфраструктуру, рассчитанную на круглогодичную работу курорта. В проекте предусмотрены современные гостиничные комплексы, спа, аквапарки, яхтенные марины, велотрассы, экотропы, конгресс-инфраструктура, благоустроенные пляжные территории.

"Планируется, что первые туристы приедут уже в 2027-2028 году при условии активного участия всех заинтересованных сторон", — заключил Трач.

Проект "Пять морей и озеро Байкал" входит в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".