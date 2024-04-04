"За период выходных и праздничных дней с 28 апреля по 12 мая курорт ожидает порядка 340 тыс. туристов, в прошлом году за аналогичный период Сочи принял порядка 275 тыс. туристов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также в этом году увеличится количество мест размещения туристов.

"Средняя загрузка коллективных средств размещения планируется на уровне 82%. В прошлом году она составила 80,9%", — подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По его словам, средний рост цен по сравнению с прошлым годом составил от 5 до 15% в зависимости от категории гостиниц и других средств размещения.