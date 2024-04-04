"Мы готовим Зубовский флигель к открытию. Он сгорел в конце войны в 1944 году, пришлось полностью восстанавливать его. В конце лета мы порадуем посетителей еще одним маршрутам — по личным покоям Екатерины. Осенью же следующего года будут доделаны нашими китайскими коллегами панно, которые украшали один из залов" — рассказала Таратынова.

По ее словам, к 225-летию Пушкина 6 июня откроется выставка "Поэт и царь". "Он здесь образовывался как личность. Наш музей совместно с музеем Пушкина готовит выставку "Поэт и царь". Она покажет параллели жизни императорского двора и жизни поэта. Будет много личных вещей Романовых. Таким образом мы изучим две семьи и даже их общих потомков", — добавила директор ГМЗ.

Она отметила, что летом также пройдет традиционный проект "Ассоциации". Модельеры продемонстрируют коллекции, посвященные Пушкину.

Также реализуется проект "Цветущий дворец". Это букеты, которые ставятся в разных залах Александровского дворца. Каждый посвящен какому-то событию из жизни Романовых. Они делаются из тех цветов, которые растут в конкретный сезон.

"Новый проект "Дороги русского просвещения". Он будет представлен в качестве выставки, которая посвящена тому, как Екатерина не доехала до Каргополя. Но там была такая подготовка, следы которой остались до сих пор", — рассказала Таратынова.

Кроме того, ГМЗ продолжает реставрационную работу в Александровском дворце. "Полностью открытие состоится не раньше чем в следующем году. Крупные работы проходят в этом году. Пенсионерная конюшня делается на средства музея. В следующем году похвастаемся готовым объектом. Комплекс Фермы мы сдали, он открылся для разных активностей. Воссоздан конный клуб. Обновляем поголовье лошадей", — добавила глава музея-заповедника.

Она подчеркнула, что среди иностранных туристов в ГМЗ больше всего гостей из Индии, Китая и Ирана. Большую часть посетителей составляют соотечественники.

Начальник военно-исторического отдела Дмитрий Клочков рассказал, что в августе в музее "Ратная палата" откроется выставка "Авиация России в Великой войне". Также пройдет фестиваль с реконструкциями. "Посетители погрузятся в атмосферу того времени, посмотрят, как функционировали конные части, оказывалась медпомощь, покажем джигитовку. Покажем полет реплики аэроплана того времени", — отметил он.