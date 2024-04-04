"Предполагается, что ключевые события сферы гостеприимства этого года позволят увеличить туристический поток в Верхневолжье больше чем на 10% и повысить узнаваемость региона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что значительная часть событий, включённых в туристский календарь, будет проходить в весенне-летний период. Больше всего мероприятий организовано в Твери, Конаковском и Калининском округах.

Среди ключевых событий традиционные праздники: "Верещагин СырFest" в Конаковском округе, "Сиреневое Домотканово" и "Джаз-пленэр" в Калининском округе, "Тьмацкий перекат", "Тверская застава", "Вкус Верхневолжья", а также летний джазовый фестиваль в Твери.

Также пройдут Пушкинский праздник поэзии в селе Берново Старицкого округа, "У Пожарского в Торжке" и "Троицкие гуляния" в Торжокском районе, "Ахматовские дни" и Гумилёвский фестиваль в Бежецке, фестиваль Каши в Кашинском округе.

В Ржевском округе проведут День русской деревни, в Кимрском округе — фестиваль "Былинный берег", в Осташковском округе — "Селигерский рыбник", в Лихославльском — фестиваль "Калитка", в Весьегонске — Фестиваль клюквы.

Кроме того, туркалендарь Верхневолжья в этом году дополнен новыми событиями. В частности, в мае в Калининском округе пройдёт автоспортивный праздник "Весенняя распутица". В июне в Лихославльском округе состоится фестиваль мармелада, в Торопецком округе — арт-пленэр, а также откроется выставка, посвящённая деятельности генерала-адъютанта А.Н. Куропаткина.

В июле Кимрский округ будет встречать гостей фестиваля "Фэнтези Фест", а Торопецкий — сап-заплыва "Открываем Торопец с воды". В августе в Оленинском округе пройдёт "Один день на родине Николая Японского", в Вышневолоцком — Русские Ганзейские дни, в Кимрском — Фестиваль народов России.

Как сообщалось, в Тверской области с 2019 года туристический поток увеличился с 1,4 млн до 2,8 млн человек. По прогнозам, к 2029 году турпоток в регион увеличится почти вдвое — до 4,9 млн человек в год.