"Начало 2024 года показывает, что на внутреннем туристическом рынке сохраняется устойчивый рост спроса. В январе-феврале число гостей, которые остановились в отелях, санаториях, пансионатах и других средствах размещения выросло на 12,6% и достигло 10,9 млн человек", — цитирует его пресс-служба министерства.

По словам замминистра, хорошую динамику показывают регионы, которые можно отнести к новым туристическим центрам.

"Лучший результат — у Республики Алтай, где показатель вырос в 2,4 раза. Это напрямую связано с развитием крупного проекта – горного курорта "Манжерок". В Хабаровском крае, где в этом году начал работу горнолыжный комплекс "Хехцир", рост показателя превысил 80%. Также среди регионов-лидеров — Оренбургская и Смоленская области, которые предлагают комплексные туристические продукты, в том числе для гостей из соседних стран – Казахстана и Белоруссии", — пояснил Вахруков.

Он подчеркнул, что новые цифры подтверждают устойчивость тренда на рост внутреннего туризма. Повышенный спрос привлекает инвесторов. В 2023 году, по информации министерства, в туриндустрию было вложено более 800 млрд рублей частных инвестиций, что на треть больше, чем годом ранее.

В 2023 году число турпоездок по России выросло на 20%, до 78 млн.