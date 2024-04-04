"Тропические сувениры, попадающие под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), пытался ввезти в Россию 41-летний житель Новосибирска. Кораллы он собрал на пляже и вез домой в память об отдыхе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что турист проследовал по "зеленому" коридору, заявив тем самым об отсутствии у него товаров для декларирования. О действующих запретах и ограничениях на перемещение данной категории товаров он не знал.

Изъятые кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой будет принято процессуальное решение.

C начала 2024 года новосибирские туристы уже пытались провезти кораллы и морские раковины из ОАЭ, Таиланда, Мьянмы.