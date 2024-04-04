"Экс-руководители заповедника получили от двух с половиной до пяти лет условного и реального сроков наказания", — сказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что реальный срок с заключением на 4,5 года в колонии общего режима получил только Руслан Ошуров (предприниматель — ИФ). Остальные получили условный срок.

Пресс-служба заповедника сообщила, что двое ее нынешних сотрудников (заместители директора заповедника Роман Корчигин и Оксана Терехова) и двое бывших сотрудников (Дарья Паничева и Николай Поздняков) получили условные сроки наказания.

Защитники сотрудников Кроноцкого заповедника, приговоренных к условной мере наказания по делу о растрате более 450 млн рублей, намерены обжаловать приговор суда, сообщает пресс-служба заповедника.

"В ближайшее время будем готовить документы для подачи апелляционных жалоб", — цитирует пресс-служба адвоката Александра Андреева.

Он добавил, что по сравнению с первоначальным приговором защитникам удалось "добиться смягчения наказания".

Как сообщалось, летом 2022 года Петропавловск-Камчатский городской суд признал четырех сотрудников заповедника виновными по ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере). Суд также удовлетворил в полном объеме исковые требования прокуратуры на сумму 454,6 млн рублей и Минприроды России на сумму 16,8 млн рублей "о взыскании с фигурантов уголовного дела ущерба, причиненного преступлениями". Тогда суд приговорил фигурантов в зависимости от роли каждого к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Тогда суд установил, что участники организованной группы, действуя под руководством бывшего директора заповедника (он умер в 2016 году), в 2015-2016 годах через подконтрольную коммерческую организацию растратили выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника бюджетные средства в размере 454,6 млн рублей. Сторона обвинения в суде первой инстанции доказала, что сотрудники создали видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории Камчатки, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, причинив значительный экологический ущерб.

Протестуя против приговора, Петр Шпиленок, бывший тогда руководителем заповедника, покинул свой пост.

Летом 2023 года суд апелляционной инстанции приговор отменил и вернул дело в Петропавловск-Камчатский городской суд на новое рассмотрение в ином составе суда.