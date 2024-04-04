"При проектировании (судов — ИФ) мы полагали, что спуск на воду произойдет в октябре 2023 года. Но при закупке оборудования возникли сложности — "дружественные" страны отказали нам в продаже двигателей. Мы были вынуждены пойти в Китай, а это повлекло перепроектирование и привело к сдвижке сроков. А потому мы планируем спуск на воду обоих судов в июне этого года, в сентябре планируем выйти на ходовые испытания. Суда выйдут в навигацию в 2025 году", — сказал Кошкин.

Он уточнил, что катамараны буду оснащены двигателями китайской Weichai, а перепроектирование не сказалось на общем бюджете проекта.

Ранее сообщалось, что изначально ВСРП рассчитывало поставить на катамараны двигатели дочерней компании Rolls-Royce. Сообщалось также о планах перевозчика спустить на воду новые катамараны осенью 2023 года, а начать их эксплуатацию — в навигацию 2024 года.

Комментируя второй крупный проект ВСРП по строительству круизного лайнера RPV 8714, Кошкин отметил, что сейчас идет сборка корпуса судна. По словам спикера, длина судна составит 87 метров, ширина — 14 метров, его общий вес составит 1,6 тыс. тонн, но при этом осадка будет небольшой — 2,6 метра (судно специально проектировалось под условия эксплуатации на Байкале — ИФ).

"Планируем закончить строительство в сентябре 2026 года", — сказал Кошкин, добавив, что в 2027 году ВСРП планирует принять первых пассажиров.

Ранее компания рассчитывала, что круизное судно выйдет в навигацию 2026 года.

Как сообщалось, в начале 2022 года акционеры ВСРП одобрили постройку и лизинг трех новых пассажирских судов для Байкала. Речь идет о двух пассажирских судах проекта HSC150B, которые представляют собой скоростные катамараны, способные брать на борт до 148 человек. По одобренной акционерами пароходства схеме АО "Машпромлизинг" является лизингодателем, производителем — АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), а ВСРП — одновременно лизингополучателем и субподрядчиком (пароходство самостоятельно достраивает суда).

Контрактная цена каждого судна составит 365 млн рублей, общая цена каждого договора с учетом лизинговых платежей — 548,35 млн рублей. Срок лизинга — 179 месяцев с момента подписания акта приема-передачи судов.

Кроме того, акционеры ВСРП одобрили вопрос участия в торгах и заключение договора с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на строительство и поставку одного пассажирского судна RPV 8714. Начальная (максимальная) цена договора составит 1,5 млрд рублей. Предполагается, что ВСРП построит судно, передаст его заказчику — ГТЛК — не позднее 30 сентября 2026 года, а затем возьмет его же в лизинг.

Согласно материалам ГТЛК на сайте госзакупок, RPV 8714 — это круизное судно с четырехъярусной надстройкой. Дальность плавания судна — не менее 1,6 тыс. км.

ВСРП — крупнейшая судоходная компания Восточной Сибири. Флот компании насчитывает около 200 единиц судов, плавучих кранов, барж. Предприятие осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по Байкалу и Ангаре, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. С 2001 года пароходство входит в состав группы компаний (ГК) "Истлэнд" экс-губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. ГК также объединяет авиакомпанию "Ангара", компании, работающие в сфере туризма.