Одной из ключевых тем встречи стала транспортная доступность – расширение географии полетов. Минэкономразвития собрало предложения от российских регионов. 36 субъектов выразили заинтересованность в установлении прямого авиасообщения с Белоруссией или расширении имеющегося, 13 – сообщили о целесообразности расширения автомобильного (автобусного) и железнодорожного сообщения", — говорится в сообщении.

Количество поездок в Россию белорусскими туристами в 2023 году увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, для дальнейшего увеличения числа турпоездок необходимо расширять транспортную доступность и разрабатывать новые трансграничные маршруты.

"Туристический потенциал России и Беларуси огромен и уникален, а дружественные отношения между нашими народами имеют крепкие исторические и культурные связи. Это и многое другое обеспечивает стабильный интерес к взаимным туристическим поездкам", – сказал Вахруков.

Он также отметил, что Россия считает важным в дальнейшем все нововведения в национальном законодательстве по туризму координировать с белорусской стороной.

Так, по итогам 2023 года успешно исполнена Союзная программа по унификации законодательства в сфере туристской деятельности. В частности, гармонизированы нормы деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, стандарты предоставления гостиничных услуг, требования к финансовой ответственности туроператоров и гарантии туристам при оказании услуг.